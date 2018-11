Trabalhadores rurais bloqueiam rodovia no Mato Grosso Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Assentados e Acampados (MTA) bloquearam na madrugada de hoje a rodovia BR-174, na altura do km 40, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O trecho interditado liga a cidade de Cáceres a Pontes e Lacerda, no Mato Grosso.Segundo a PRF, os manifestantes só vão liberar a rodovia após a presença do superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso no local. Dentre as reivindicações, o movimento exige que sejam realizadas vistorias em fazendas da região para assentamento de famílias sem-terra. Só está sendo liberada a passagem de ambulâncias.