Tráfego é normal nas estradas para litoral norte de SP O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Secretaria Estadual dos Transportes de São Paulo, informou que o movimento é intenso, mas normal e sem lentidões nas principais estradas que dão acesso às praias do litoral norte do Estado. A SP-099, também chamada Rodovia dos Tamoios, que liga a cidade de São José dos Campos a Caraguatatuba, tem tempo nublado e trechos de garoa fina, mas os 82 quilômetros do percurso - com um longo trecho de serra - é feito em cerca de uma hora, segundo o último boletim do DER. Ontem à noite, o motorista levava cerca de 3,5 horas para percorrer todo o trajeto. Pelo trecho paulista da Rio-Santos, a viagem de São Sebastião a Ubatuba, de 78 quilômetros é feita em cerca de uma hora e quinze minutos, contra cerca de duas horas na noite de ontem. Em toda a faixa litorânea, porém, o tempo é instável, com garoas esparsas, o que pode prejudicar as condições de dirigibilidade e provocar acidentes. O DER recomenda diminuir a velocidade, sinalizar as manobras com antecedência e, principalmente, não beber antes de dirigir.