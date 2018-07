Trecho da Raposo Tavares, em SP, teve 17 mortes

O trecho é um dos três com maior número de acidentes com mortes entre todas as rodovias do Estado, segundo a Secretaria dos Transportes. O número de vítimas fatais este ano já é quase o dobro do registrado em 2010, quando houve nove mortes. Em 2009 também morreram nove pessoas em acidentes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRF), o tráfego intenso, com grande número de veículos de carga, obriga os motoristas a trafegar em comboios. Muitos se arriscam em ultrapassagens perigosas. Em horários de pico, motoristas gastam até duas horas para vencer os 43 quilômetros.