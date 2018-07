Trem com problemas interrompe circulação no Rio Um trem do ramal Saracuruna apresentou problemas na estação de Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, às 5 horas. A composição fazia o trajeto entre Saracuruna e a Central do Brasil. Devido ao problema, a circulação está interrompida entre Penha e Vila Inhomirim. Técnicos da SuperVia estão no local para fazer o reparo do trem, mas ainda não há previsão para restabelecimento.