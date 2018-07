Trem da Linha 2 do Metrô de SP é esvaziado após falha Um trem da Linha 2 - Verde do Metrô de São Paulo precisou ser esvaziado após a composição apresentar falhas no sistema de freios no início da noite de hoje. A falha aconteceu por volta das 18h20 na estação Imigrantes e durou cerca de 10 minutos. O trem circulava no sentido Vila Prudente e foi recolhido para manutenção.