Três candidatos à prefeitura de SP fazem campanha na zona sul

Três candidatos a prefeito de São Paulo fizeram campanha neste sábado na zona sul da capital paulista. Marta Suplicy, do PT, se reuniu no final da manhã com conselheiros tutelares, com quem assumiu compromissos relacionados à questão da criança e do adolescente. No começo da tarde esteve no Largo 13 de Maio, no bairro Santo Amaro. De lá seguiu para o distrito Cidade Ademar, onde visitou a Vila Joaniza, o Centro Social Padre Aldo Da Tofori, a Vila Missionária e o Jardim Miriam. Veja Também: Pesquisa Ibope - São Paulo Perfil dos candidatos a prefeito em SP Guia do eleitor esclarece dúvidas sobre o pleitoO candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que chegou cedo de Bogotá, na Colômbia, esteve em Paraisópolis na parte da manhã. Segundo a assessoria, o tucano caminhou pelo bairro e conversou com moradores e comerciantes. Ainda em Paraisópolis, visitou a ONG Barracão dos Sonhos. Alckmin não fez campanha à tarde.Pela manhã, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), participou de missa em homenagem aos avós na Igreja São Judas, no bairro Jabaquara, onde conversou com os fiéis. Como prefeito, ele também esteve no Hospital do Campo Limpo, que fazia um mutirão da saúde. Já Ivan Valente, candidato do PSOL, esteve na zona oeste da capital, onde fez panfletagem em frente ao Shopping Center Pirituba e reuniu-se com educadores da região.A candidata Soninha Francine, do PPS, reservou a tarde de sábado para gravar programas para o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa dia 19. Levy Fidélix, do PRTB, passou o dia trabalhando no comitê de campanha. O candidato do PMN, Renato Reichmann, não fez campanha neste sábado. Anaí Caproni, do PCO, também não teve compromisso público neste sábado.A reportagem não conseguiu contatar a assessoria do candidato do PP, Paulo Maluf, nem acompanhar sua agenda. Os recados deixados não foram respondidos até as 18h40. As assessorias dos candidatos Ciro Moura (PTC) e Edmilson Costa (PCB) também não responderam aos contatos.