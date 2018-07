Três morrem em tentativa de assalto em Porto Alegre Três pessoas morreram durante uma tentativa de assalto a uma lanchonete da zona leste de Porto Alegre, nesta terça-feira. Escoltado por um parceiro, que ficou em um carro do lado de fora, um dos ladrões entrou no estabelecimento, que estava sendo atendido pela comerciante Odete Vieira, 54 anos, por volta das 13h30min, pouco depois do horário do almoço, e anunciou o assalto.