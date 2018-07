Trigo desaba 4,3% com demanda fraca Os preços futuros do trigo desabaram ontem na Bolsa de Chicago (CBOT). O contrato mais líquido, para entrega em março de 2010, fechou o dia com desvalorização de 4,32%, cotado a US$ 5,5350 o bushel. Analistas disseram que o preço do trigo americano precisa cair para que se torne competitivo em um mercado fartamente abastecido. A commodity registrou forte valorização nas últimas semanas, impulsionada pelo dólar fraco e por compras especulativas, o que afastou os compradores no mercado físico.