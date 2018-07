Trio suspeito de integrar 'gangue dos playboys' é detido

Em patrulhamento, policiais militares abordaram três veículos próximo à Avenida Indianópolis. Com o trio foram apreendidos, além dos carros, uma pistola, R$ 1.300,00, três celulares e um relógio. A arma, segundo a PM, estava no fundo falso do porta-luvas de um Fiat Stilo prata, que pertence a um dos detidos.

Os outros dois carros apreendidos, ambos roubados, são um Corolla dourado e um Honda Fit prata. Segundo a Polícia Civil, os donos dos dois veículos foram até a delegacia e reconheceram o trio como autor dos roubos. Um dos três presos, segundo a PM, é Lucas Leônidas, de 20 anos, conhecido como "Alemão".

Até as 6h desta quarta-feira, o boletim de ocorrência ainda não havia sido encerrado no 27º Distrito Policial, de Moema.