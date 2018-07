Trombose adia alta do cineasta Fábio Barreto Uma trombose na perna direita adiou a alta do cineasta Fábio Barreto. Internado no Hospital Copa D''Or, no Rio, desde dezembro do ano passado, o cineasta desenvolveu, no sábado, quadro agudo de trombose venosa - formação espontânea de coágulo no interior de veias de grande calibre -, provocando inchaço da perna.