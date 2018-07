Turistas são assaltados ao errar caminho para Corcovado Um grupo de cinco paulistas foi assaltado ontem, depois de errar o caminho que os levaria ao morro do Corcovado, onde visitariam o Cristo Redentor. Os turistas subiam de carro para o morro Cerro-Corá, que fica ao lado da subida para o Cristo, no Cosme Velho (zona sul), quando foram abordados por dois homens armados com fuzis. O assalto foi filmado por uma equipe da Rede Globo que estava no local para fazer uma reportagem sobre problemas de sinalização no Rio, motivada por outro assalto. O crime que motivou a gravação ocorreu na quinta-feira, quando uma família de mineiros radicada em Brasília também foi assaltada e ficou no meio de uma troca de tiros ao errar o caminho para a Barra da Tijuca, na zona oeste, assim que chegou à cidade, pela Avenida Brasil. Os paulistas chegaram ao Rio na sexta-feira a trabalho. Daniel Maria, de 27 anos, que dirigia o carro, desistiu do passeio porque não se sentiu mais seguro para visitar o ponto turístico. Os assaltantes levaram dinheiro, relógios, documentos e celulares.