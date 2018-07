Último contato do avião da Air France foi às 22h33 O Centro de Comunicação da Aeronáutica informou que o último contato do avião da Air France com o controle aéreo do Brasil foi às 22h33, pouco antes de passar para o controle aéreo da África. Duas aeronaves de busca e resgate da Força Aérea Brasileira foram mobilizadas, assim que a aeronave desapareceu dos radares. O voo 447 da Air France, deixou o Rio de Janeiro às 19 horas de ontem e deveria chegar às 6h10, hora de Brasília. O avião teria 216 passageiros e 12 tripulantes.