Uma vitrine inteira só de bombas artesanais

São Paulo já tinha creperia, brigadeiria, waffleria e acaba de ganhar uma bomberia. Ou seria bombaria? Bem, uma simpática lojinha dedicada às éclairs abriu as portas na Rua Pinheiros - quase em frente à loja de balas Papabubble e ao restaurante Le Jazz. Ideia de Mariana Araújo, apaixonada pelo doce desde menina, e da sócia Ana Carvalho. Formada em gastronomia, Mariana faz suas bombas artesanais diariamente, com ingredientes de qualidade como chocolate Valrhona, baunilha natural, creme de pistache italiano, doce de leite uruguaio. Ao todo, são 13 sabores. Para acompanhar o doce criado na França no século 19, cafés, soda italiana e espumante mini. As bombas têm dois tamanhos e preços de R$ 3,50 a R$ 7.