União destina R$ 1,7 mi para ajuda ao Amazonas O Amazonas receberá R$ 1.724.421,52 do governo federal para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais no Estado, atingido recentemente por fortes chuvas e inundações. A decisão está presente na portaria nº 79da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 13. Os recursos serão repassados ao governo estadual e o prazo de execução das obras e serviços é de 365 dias.