Unidade da CSN é fechada no Rio após novo vazamento O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão ligado à Secretaria Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, determinou ontem a suspensão do trabalho da unidade de carboquímicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda, no sul fluminense, em razão de um novo vazamento de óleo no rio Paraíba do Sul, cuja origem ainda não foi identificada. Na terça-feira, uma equipe de técnicos da Gerência de Qualidade da Água do Inea foi deslocada para o rio a fim de verificar um vazamento de uma tubulação da siderúrgica ocorrido no dia anterior.