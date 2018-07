Universidades estaduais paulistas querem mais verba para instituir cotas As universidades estaduais de São Paulo - USP, Unesp e Unicamp - querem que o governo do Estado defina uma verba específica para financiar o programa de cotas dessas instituições. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vai anunciar amanhã a proposta final que será levada para os respectivos conselhos universitários. Na Universidade de São Paulo (USP), a maior do País, o projeto será encaminhado para todas as faculdades antes da apreciação do colegiado.