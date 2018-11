USP vira rota de fuga e quer restringir tráfego

Os problemas começaram depois que os congestionamentos na Marginal do Pinheiros levaram os motoristas a buscar rotas de fuga dentro da USP, como a paralela Avenida da Raia Olímpica. Agora, há horário de pico lá dentro, com engarrafamentos no início da manhã e no fim da tarde.

A confusão já é tanta que os agentes da Guarda Universitária têm sido obrigados a virar marronzinhos. "Eles desviam o trânsito e fazem bloqueios", explica o coordenador do câmpus, Antônio Carlos Massola. Já a área do velódromo se tornou pátio de estacionamento.

A USP ainda se viu obrigada a investir no recapeamento de avenidas. O serviço na Almeida Prado já começou e vai custar R$ 2 milhões. O da Luciano Gualberto ficou para o segundo semestre e o da Raia Olímpica, para 2011. As informações são do Jornal da Tarde.