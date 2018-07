Vai a Miami? Veja as promoções gastronômicas para agosto e setembro

Planos de um passeio a Miami em agosto ou setembro? Prepare a boca e o estômago, sem se preocupar muito com o bolso.

Nos próximos dois meses, a cidade oferece um programa chamado Miami Spice, tradição anual por aqui. Vários restaurantes participam do evento com um cardápio especial fixo e preço único: US$ 23 no almoço e US$ 39 para o jantar. Este ano serão quase 200 restaurantes, cerca de 50 novos participantes.

Miami Spice é um projeto do Greater Miami Convention & Visitors Bureau, organização de vendas e marketing, que promove o turismo, entretenimento e desenvolvimento da grande Miami – uma parceria entre o setor privado e administrações locais de Miami-Dade, Cidade de Miami Beach, Cidade de Miami e Bal Harbour.

Cada restaurante tem seu menu-degustação, e é sempre bom checar antes de ir. Alguns oferecem o cardápio do Miami Spice só no almoço, ou só no jantar, outros excluem os fins de semana, e ainda outros têm promoções especiais, além do cardápio fixo.

Na sua maioria, os restaurantes apresentam duas ou três opções de entrada, prato principal e sobremesa. Alguns incluem bebida, como uma taça de vinho, outros até uma garrafa, mas não é garantido. Muitos cobram as bebidas à parte.

Dica: Um dos mais novos participantes do Miami Spice é o Bistro Cassis, também um dos mais novos estabelecimentos na região, localizado em Midtown, um bairro que vem atraindo cada vez mais lojas e restaurantes de bom gosto.

E um dos donos, sempre presente no local, é o mineiro Horácio Oliveira, com restaurantes em Miami há 20 anos, desde que se mudou de Nova York, sua primeira parada quando veio do Brasil.

O Bistro Cassis, que chegou a Miami há pouco tempo, vem recebendo muitos elogios da mídia local e frequentadores assíduos.

É para conhecer e voltar.

Num ambiente aconchegante de bistrô francês, o serviço é simpático e agradável, sem ser imponente, os pratos (mesmo sem ser na época do Miami Spice) são corretos, no tamanho e preço certos, e o cardápio deixa água na boca só de pensar.

Durante o Miami Spice, o almoço tem duas opções de entrada (sopa ou salada), três de prato principal, inclusive os mariscos (moules) Mariniere, com molho de vinho branco e ervas, e duas sobremesas também a escolher. No jantar, uma terceira opção de entrada é o “steak tartare”, os pratos principais são mais consistentes, como costela de vaca, frango ou peixe, com acompanhamentos, e três opções de sobremesas.

O couvert é delicadíssimo, com um patê delicioso de fígado de galinha, e pão francês saído do forno, quente, saboroso e crocante.

Fora do cardápio Miami Spice, vale a pena provar a “salade de crabe” (salada de caranguejo – US$ 17) de entrada, e para, quem gosta de massa, de prato principal, o “fettuccine fruits de mer” (ao fruto do mar – US$ 21). Já para os amantes do “moules frites” (mariscos e batata frita), há cinco opções, e cada uma vem ou em meia porção (US$ 11) ou inteira (US$n19). O Mariniere, que também tem no cardápio degustação do Spice, é um dos favoritos. No menu do almoço tem dois tipos de crepes: “Jambon et fromage” (de queijo e presunto – US$ 12) e “crevette et poireaux” (de camarão – US$ 15). Ambos são pratos principais, mas recomendo pedir de entrada para compartilhar na mesa. Deliciosos. E, se for no jantar e pedir, eles também fazem, apesar de não ter no cardápio. De sobremesa, os “crepes suzette” são imperdíveis (US$ 8).

A carta de vinhos não é extensa, mas tem para todos os gostos a preços justos. E para quem prefere um bom drink, vale a pena degustar o tradicional francês “Kir Royale” (com espumante e Crème de Cassis - US$ 11).

O maior inconveniente do restaurante é o estacionamento, mas tem manobrista a uma quadra.

Bon appétit!

Serviço:

Para mais informações e todos os estabelecimentos que participam do Miami Spice, visite: www.iLoveMiamiSpice.com.

Bistro Cassis: 118 Buena Vista Blvd., Miami FL 33137. O GPS às vezes se confunde. Na dúvida, sugiro ligar no restaurante: (786) 577-4410. Para estacionar também não é sempre muito fácil, mas nem tão difícil. Na N.E. 1st Avenue, entre as ruas N.E. 31 e 32, tem manobrista que atende a vários restaurantes da área. É só atravessar a pé um corredor até a Buena Vista (paralela), e o Cassis estará logo à esquerda. Aberto diariamente para almoço e jantar. Para reserva, horário de funcionamento e mais informações, visite: http://www.cassismiami.com.

Nota especial: Para quem gosta de “spa”, ainda dá tempo de aproveitar o Miami Spa, mesmo conceito do Miami Spice, para ofertas de tratamentos de beleza, massagens, etc., nos melhores e mais elegantes estabelecimentos da cidade. Miami Spa vai até o fim de agosto. Para todos os participantes, visite: http://www.miamiandbeaches.com/special-offers/monthly-deals/miami-spa-month.

Nota: A coluna Direto de Miami vai estar de férias em agosto e volta com muitas novidades em 4 de setembro. Até lá e obrigada pela leitura!

Twitter: chrisdelboni