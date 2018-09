Vai a sete total de mortos em acidente de van em SP Subiu para sete o total de pessoas mortas, além de duas gravemente feridas, no acidente de trânsito ocorrido hoje no quilômetro 176 da rodovia SP-352 (Comendador Virgolino de Oliveira), no distrito de Ataliba Nogueira, em Itapira (a 176 quilômetros de São Paulo). O acidente ocorreu às 5h45. Nove pessoas - um motorista e oito mulheres que trabalhavam como vendedoras autônomas de roupas - viajavam numa van, de Itapevi (Grande São Paulo) a Jacutinga, cidade mineira conhecida pela produção e comercialização de malhas. Segundo informou o comandante do 1º Pelotão de Policiamento Militar Rodoviário de Campinas, tenente Vladimir Ribeiro, a van chocou-se contra um bitrem (espécie de caminhão articulado) que era puxado por um trator para o interior de uma fazenda de cana-de-açúcar. O bitrem estava saindo do acostamento e entrando na propriedade, onde seria carregado. Cinco pessoas morreram no local do acidente. Outras duas morreram no pronto-socorro municipal de Itapira. Duas mulheres sobreviveram e estavam internadas com ferimentos graves na Santa Casa de Itapira. As vítimas não corriam risco de morte. "Não havia marcas de frenagem ou derrapagem na pista. Não havia neblina. O bitrem estava no acostamento, já saindo dele e entrando na fazenda. Então suspeitamos que o motorista tenha tido um mal súbito ou dormido", afirmou o tenente. Uma das sobreviventes estava dormindo no momento do acidente. A outra disse à polícia que não se lembra dos fatos.