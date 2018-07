Vale não vê problema em dar baixa em ativos que não performam

Ele fez o comentário em conferência com investidores, quando falava sobre o projeto de potássio Rio Colorado, na Argentina, onde as obras estão paralisadas.

"Não temos nenhum problema em baixar no balanço ativos", disse Siani em evento com investidores no Rio de Janeiro.

A empresa prorrogou o recesso de fim de ano dos trabalhadores de Rio Colorado enquanto analisa variações nos fundamentos econômicos do projeto. Não há prazo para as obras serem retomadas.

Enquanto isso, a província argentina de Mendoza exigiu na semana passada que a mineradora reinicie os trabalhos no bilionário projeto sob ameaça de revogar a concessão.

O projeto de Rio Colorado tem investimentos totais previstos de cerca de 6 bilhões de dólares, com mais de 1 bilhão de dólares já executados.

A declaração de Siani foi feita após a empresa, no final do ano passado, ter revisado ativos de níquel e de alumínio, provocando uma redução de valor contábil de 4,2 bilhões de dólares, com efeito no quarto trimestre de 2012.

As baixas anunciadas ao final do ano não afetam o fluxo de caixa a empresa, mas devem levar a Vale a apresentar um prejuízo no quarto trimestre, o primeiro em 10 anos, segundo avaliaram bancos e corretoras na época.

(Por Leila Coimbra e Jeb Blount)