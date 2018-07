Vendas de carne suína do Brasil têm melhor mês do ano em outubro As exportações de carne suína do Brasil em outubro somaram 61,74 mil toneladas, aumento de 33,64 por cento na comparação com o mesmo período de 2011, configurando o mês passado como o melhor do ano para as vendas externas do produto, informou nesta terça-feira a Abipecs.