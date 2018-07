Vendas no varejo crescem 1,3% em novembro ante outubro--IBGE As vendas no varejo brasileiro tiveram alta de 1,3 por cento em novembro sobre outubro, a maior taxa desde janeiro de 2011, quando as vendas cresceram no mesmo percentual, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Em relação a novembro de 2010, as vendas no varejo registraram elevação de 6,8 por cento.