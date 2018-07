Vice-prefeito é encontrado morto no sertão de Alagoas

O corpo de Aberval estava dentro do carro, um Polo Sedan, na entrada da sua fazenda, localizada às margens da rodovia Altemar Dutra, nas imediações da divisa com o município de Piranhas.

Segundo a polícia, Aberval foi morto com um tiro na testa. Um revólver calibre 38 foi encontrado dentro do carro que estava com as portas trancadas, o que levanta a hipótese de suicídio. No entanto, a Polícia ainda não divulgou nada sobre as circunstância da morte.

De acordo com informações de parentes, Aderval era estudante de Direito e estava com a formatura marcada. Familiares relataram ainda que o vice-prefeito saiu nesta manhã para distribuir convites da festa.

Depois do trabalho da perícia, o corpo do vice-prefeito foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca, onde seria submetido a necropsia e liberado para o sepultamento.