Vídeo mostraria irmão carregando corpo de atriz em mala

Um vídeo que mostra o irmão da atriz Gemma McCluskie supostamente carregando seu corpo em uma mala, após assassiná-la, foi divulgado na segunda-feira durante seu julgamento em Londres e pode se tornar uma das peças-chave da acusação.

As imagens, gravadas por uma câmera de segurança, mostram Tony McCluskie, de 35 anos, carregando uma mala pesada para colocá-la no porta-malas de um táxi.

Pedaços do corpo desmembrado de Gemma, de 29 anos, foram encontrados em um canal no leste de Londres ao longo de vários meses no ano passado.

O caso ganhou grande repercussão na Grã-Bretanha, onde Gemma era conhecida por ter atuado há alguns anos na novela Eastenders, a de maior audiência da TV britânica e no ar desde 1985.

Tony McCluskie admitiu ter matado a irmã, mas negou ter premeditado o crime.