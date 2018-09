Virada Cultural terá atrações em 22 cidades de SP

A Virada Cultural Paulista de 2011 terá como atração grandes nomes da música nacional e internacional, como Fafá de Belém, Renato Teixeira, Charlie Brown Jr., Thiago Pethit, Marcelo Jeneci, Maria Gadú, além das atrações internacionais como a cantora francesa Agnès Jaoui, Pink Martini e Superchunk. O evento também apresentará ao público espetáculos de circo, dança e teatro.

A Virada Cultural Paulista 2011 acontecerá nos dias 14 e 15 de maio.

Veja também:

Programação da Virada Cultural Paulista

A Virada Cultural Paulista 2011 será realizada nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara D’Oeste, Santos, Santo André, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

O SESC São Paulo, como nas edições anteriores, é parceiro do evento, desenvolvendo uma série de atividades em suas unidades do interior e litoral.

Atrações. A cineasta, atriz e cantora francesa Agnès Jaoui leva aos palcos de Ribeirão Preto e Jundiaí sua interpretação, em português e espanhol, de músicas latinas. Para os fãs do pop rock, vale conferir os shows do Superchunk em Mogi das Cruzes e Sorocaba. A banda Pink Martini apresenta um mix de música clássica, jazz e clássicos em Piracicaba e São José do Rio Preto.

Maria Gadú se apresenta em Araraquara e Fafá de Belém comemora 35 anos de carreira com o público de Araçatuba.