Voo 447: 20 famílias aguardam notícias em hotel no Rio Cerca de vinte famílias, parentes dos passageiros do voo AF-447 da Air France que desapareceu no domingo, após decolar do Rio de Janeiro com destino a Paris com 228 pessoas a bordo, permanecem hospedadas no hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, nenhuma das 50 pessoas precisou de atendimento médico na noite passada.