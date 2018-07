Voo 447: 6 famílias receberam R$ 48 mil, diz seguradora

Até agora, 266 cartas foram mandadas entre segunda-feira e ontem - algumas famílias podem receber mais de uma carta, no caso de vítimas cujos pais são separados, por exemplo -, mas restam 30 representantes de vítimas do acidente que ainda não puderam ser contatados em decorrência de endereços desencontrados. O valor inicial disponibilizado é de R$ 48.430,00 por passageiro e é destinado a auxiliar as famílias com os custos ligados à morte, como documentação, taxas e deslocamentos.

?O valor final mínimo estabelecido pelo Acordo de Montreal, do qual Brasil e França são signatários, é de 109 mil (cerca de R$ 298,8 mil) e não existe máximo. Cada caso será analisado e vamos chegar a um acordo com as famílias?, disse ao Estado Patrick de la Morinerie, diretor adjunto da companhia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.