Voo 447: em Fernando de Noronha, exames acabam amanhã Serão concluídos amanhã, em Fernando de Noronha, os exames de corpos e destroços do voo AF 447 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico dia 31 de maio. Os corpos serão transladados no mesmo dia para o Recife, de acordo com informações de representantes da Aeronáutica e da Marinha, em entrevista coletiva hoje. Também amanhã, às 10 horas, a fragata Constituição deverá atracar no Porto do Recife, trazendo destroços e objetos pessoais recolhidos na área de busca. As peças da aeronave ficarão sob responsabilidade do Bureau D''Enquêtes et D''Analises pour la Securité de l''Aviation Civile (BEA), conforme acordo entre a autoridade aeronáutica francesa e a Air France.