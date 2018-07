Voo 447: operação de busca vai ser explicada às famílias Diante das dificuldades encontradas na localização dos destroços e corpos dos passageiros do voo 447 - com uma série de notas desencontradas das Forças Armadas ontem, que culminaram com a admissão de que nenhuma parte do Airbus foi retirada do Oceano Atlântico até agora -, o Comando da Aeronáutica convidou os representantes das famílias dos 59 passageiros para uma reunião, hoje, na sede do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) III, no Recife. ?Nossa intenção é conversar e fazê-las conhecer o trabalho que estamos fazendo e as dificuldades que estamos enfrentando?, disse o diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), brigadeiro Ramon Borges Cardoso.