Wal-Mart tem lucro acima do esperado após vendas maiores nos EUA O Wal-Mart apresentou nesta quinta-feira lucro trimestral acima do esperado, apoiado em um aumento de 2,6 por cento nas vendas em lojas nos Estados Unidos abertas há pelo menos um ano, impulsionadas pelo clima mais quente e pela Páscoa no início de abril.