Wellington justifica crime por ser vítima de bullying O assassino Wellington Menezes de Oliveira diz em vídeo que o bullying sofrido por ele foi a principal motivação para o massacre em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A Secretaria de Segurança Pública do Rio divulgou novo material, que inclui vídeos, fotos e textos, encontrados no computador do assassino.