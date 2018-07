Zona leste de SP é líder em atraso de ônibus

A saída de um ônibus fora do horário significa mais demora. "O descumprimento de partidas prejudica a operação e aumenta o número de passageiros por veículo, além do tempo de espera no ponto", diz a própria SPTrans, em nota. Para fazer o índice, a empresa calcula a relação entre as partidas programadas dos ônibus e as efetivamente realizadas. Os indicadores vão de 2009 a 2011.

Nos três anos, a região noroeste (Área 1 do esquema de concessão das linhas da SPTrans) teve a melhor média de partidas cumpridas, 88,75%. O destaque são os ônibus da Viação Gato Preto, de Perus, que cumpriu horário, na média, em 92% das viagens.

No outro extremo da tabela estão os coletivos da cooperativa Transcooper, em São Mateus, que só coloca um ônibus para circular no horário a cada duas partidas previstas. Mas vale destacar que a empresa é a que mais melhorou. Em 2009, apenas 33% das partidas eram feitas na hora. No ano passado, foram 66%.

Itaquera

O bairro que será sede da Copa do Mundo de 2014 é o que mais piorou no índice da pontualidade. Em 2009, o porcentual era de 112% - mais ônibus do que o programado circulavam pelas linhas. No ano passado, o índice caiu para 89%.

Mas quem anda nas linhas do bairro diz que a percepção é bem diferente dos índices. Ontem, quinta-feira, às 16h21, a reportagem acompanhou a moradora de Cidade Tiradentes Rosemarie Tavares, de 38 anos, que trabalha no Ipiranga, zona sul. Ela esperou 52 minutos para conseguir embarcar em um coletivo. "Não me canso no trabalho. O que me cansa é essa espera", reclamou.

''Satisfatório''

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Urbanos da Cidade de São Paulo (SP-Urbanuss) disse, em nota, que considera os índices "satisfatórios para uma cidade que tem poucos corredores exclusivos de ônibus e baixa velocidade comercial".

Já a SPTrans diz que fiscaliza os atrasos e multa as empresas. "Entre 2010 e 2011, o número de multas por descumprimento de partidas e não atender ao sinal de parada teve um acréscimo de 17%, passando de 49.239 para 57.508 multas." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.