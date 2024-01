Observe-se que Sérgio, substituindo Portugal por Antígona, não atingiu realmente seu objetivo de livrar Portugal da pecha de Geni. Para fazê-lo, precisaria ter examinado a formação do Estado moderno em outras paragens. Tendo vivido dois anos (1930-1931) na Alemanha, lá ele teria encontrado farto material sobre a questão que ora nos ocupa. Na década de 1920, em Munique, Hitler e seus asseclas já aprontavam todas as arruaças concebíveis, colimando organizar seu partido “nacional-socialista” e semear na sociedade sua alucinação antissemita. Em 1934, quando Sérgio começou a escrever Raízes do Brasil, o Führer ordenou a dizimação de todos os dirigentes da SA (Sturmabteilung, divisão de assalto), inclusive de seu chefe, Ernst Röhm, estreito colaborador de Hitler nos tempos de Munique.

A verdade, felizmente, é que perdemos nosso bode expiatório. Em meados dos anos 1930, quando Sérgio escreveu Raízes, uma ampla maioria da população brasileira trabalhava na agricultura e vivia em pequenas coletividades interioranas, quase toda analfabeta e submissa aos senhores da terra. Por si só, esse fato explica por que haveríamos de estranhar alguma “entidade imaterial” pairando sobre nossas cabeças. Atualmente, o quadro demográfico é o inverso. Quase todos vivemos em metrópoles ou grandes cidades e temos acesso instantâneo a uma rede nacional de comunicações. Se essa colossal inversão não resultou num Estado juridicamente ordeiro, a explicação é que um tal Estado nunca nasce diretamente da composição demográfica ou de valores tomados em abstrato. O elemento fundamental é sempre a atuação das elites. No Brasil, as que atuam dentro da máquina estatal optaram por se apossar dela, em vez de desenvolvê-la. As que atuam (ou poderiam atuar) de fora para dentro, balizando-a, sempre foram exíguas, até pela pobreza do País e, no passado recente, porque desistiram de sua missão e da simples obrigação de expressar suas ideias na arena pública.