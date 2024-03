Em países como Peru, Brasil e Rússia, as comunidades alemãs frequentemente excediam os locais em termos de sucesso econômico. Este fenômeno é atribuído à forte ênfase cultural na educação e na ética de trabalho dentro da comunidade alemã, contrastando significativamente com as normas locais. As diferenças culturais entre católicos e protestantes também trouxeram impactos em resultados. No livro Riqueza, pobreza e política, Thomas Sowell escreve: “Os protestantes, em geral, tinham uma visão mais positiva do trabalho do que os católicos. Eles acreditavam que o trabalho era uma forma de glorificar a Deus e de contribuir para o bem comum. Os católicos, por outro lado, tendiam a ver o trabalho como uma necessidade para sobreviver, mas não como uma fonte de realização ou satisfação”.

Ao olharmos para estes exemplos, surgem perguntas críticas para a sociedade moderna. Quais axiomas precisamos reformular ou adotar para abordar os desafios contemporâneos? Quanto do sucesso e do fracasso de diferentes sociedades se dá em razão dos seus axiomas culturais? Como os princípios de sustentabilidade, colaboração global e adaptabilidade podem ser integrados em culturas que historicamente valorizam princípios diferentes?

Será que os valores de eficiência e inovação tecnológica podem coexistir harmoniosamente com tradições que enfatizam a estabilidade e a hierarquia? Como as sociedades podem equilibrar a preservação de suas tradições culturais com a necessidade de adaptar-se a um mundo em rápida mudança? Onde está o equilíbrio entre religiosidade e ciência, individualismo e comunidade, hierarquia e igualdade de oportunidade? Quantos de nós, que desejamos, por exemplo, uma maior equidade na sociedade, ou enfrentar outros desafios de nossa civilização, realmente refletimos sobre os axiomas em forma de crenças e culturas necessárias em nossas nações para lidar com essas questões?

Os axiomas sociais são tanto um espelho do passado quanto um mapa para o futuro. À medida que refletimos sobre esses princípios fundamentais, convidamos a um debate aberto e crítico sobre como podemos, coletivamente, remodelar nossos valores e práticas para enfrentar os desafios emergentes de nosso tempo. É uma jornada que exige não apenas introspecção, mas também a coragem de questionar e, se necessário, reinventar.