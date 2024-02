Nos títulos e conteúdo de trabalhos de conclusão de curso (TCCs), dissertações de mestrado e teses de doutorado na área da educação profissional, são abundantes as críticas ao que fez na educação Paulo Renato Souza sob o governo Fernando Henrique Cardoso e à influência do Banco Mundial, por financiar as reformas educacionais levadas a cabo à época. Uma análise dos documentos oficiais do MEC a partir de 2004 explicitam o seu conteúdo filosófico e ideológico alinhado aos novos tempos a partir da ascensão do PT ao poder em 2003. Chamam a atenção o Parecer n.º 11/2012 e a Resolução n.º 06/2012, escritos numa linguagem pomposa que demarca um território filosófico, como que a garantir a sua permanência no futuro.

Trata-se de uma visão de mundo e de política que entende o campo educacional como local de disputa ideológica e de hegemonia. A matriz filosófica dessa visão de mundo está no marxismo de Marx, Lukács, Antonio Gramsci, na Escola de Frankfurt e em Michel Foucault, fora do marxismo.

Os livros Manuscritos econômicos e filosóficos, de Marx, História e consciência de classe, de Lukács, Concepção dialética da História, de Gramsci, Microfísica do poder, de Foucault, e os conceitos utilizados por vários integrantes da Escola de Frankfurt e, mais especificamente, as ideias de Theodor Adorno sobre educação reunidas no livro Educação e emancipação compõem um cenário filosófico que se contrapõe aos pressupostos do modelo educacional ao estilo Paulo Renato.

Naquele cenário, a educação deve servir à transformação das relações capitalistas de produção que tornam o trabalhador um apêndice do sistema, alheio ao processo produtivo como um todo, alienado do produto do seu trabalho e imerso em relações fetichizadas e reificadas que o impedem de ver o essencial: a mercadoria que ele produz é o resultado de uma relação social (primeiro capítulo de O capital). Cumpre, pois, reintegrar o trabalhador na totalidade da consciência social e superar a sociedade disciplinadora e unidimensional por meio da luta política e da educação como instrumento de conscientização e emancipação humana. Essas ideias estão disseminadas na produção acadêmica e nos documentos do MEC do período 2004 a 2012, e muito salientes no Parecer n.º 11/2012.

Por isso, a educação de forma geral e, em particular, o ensino técnico que não conscientizam o aluno sobre sua inserção em relações sociais reificadas, que se traduz em formar competências para a empregabilidade e para o mercado, desistem da emancipação humana e consolidam a dominação do trabalhador sob a voracidade do capitalismo.