Mas o maior tiro no pé foi a recente fala de Lula comparando o ataque de Israel ao Hamas à ação de Adolf Hitler, que exterminou 6 milhões de judeus, além de milhões de prisioneiros de guerra, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+ e ciganos.

A fala de Lula, além de uma ofensa às vítimas do nazismo e de tantos outros massacres ignorados pelo presidente, faz a extrema direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e de Jair Bolsonaro esfregar as mãos. Isso porque torpedeia o trabalho de centenas de milhares de israelenses (judeus e árabes) que, todos os dias, realizam manifestações pedindo o fim do governo de Benjamin Netanyahu. E iniciativas de grupos como o Omdim be Yahad (em hebraico, “Estamos Juntos”), composto por ativistas judeus e palestinos que defendem o fim imediato da destruição de Gaza, com a devolução dos mais de cem reféns israelenses sequestrados pelo Hamas e o início de negociações pela construção de um Estado palestino, o nó górdio do conflito.

“Isso é pior do que um crime, é um erro.” A frase, do estadista francês Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), se referia a um assassinato político ordenado por Napoleão. Mas aplica-se perfeitamente à fala do presidente Lula. Trata-se de um monumental erro político.

Lula leva água ao moinho daqueles que tentam identificá-lo com regimes ditatoriais, como os de Putin, na Rússia; de Maduro, na Venezuela; ou dos aiatolás iranianos. A nota de agradecimento do Hamas funciona como VAR, legitimando o gol contra do presidente.

Benjamin Netanyahu e seus aliados de extrema direita agradecem, porque sua permanência no poder depende de parte considerável da população israelense continuar sentindo-se cercada por inimigos, reais, como o Hamas, ou imaginários, como milhões de civis inocentes em Gaza, para negar a criação do Estado palestino.