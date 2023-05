Helô usa o pilão de paçoca na fazenda em São Luiz do Paraitinga, onde vive Foto: Ana Bacellar

Helô Bacellar é uma das estrelas da programação do 10º Paladar Cozinha do Brasil. Ela encerra a experiência gastronômica realizada nos dias 6 e 7 de maio com uma aula-show sobre a nossa favorita de sempre, a farofa. Na aula, serão preparadas (e degustadas com um golinho de cachaça do Vale do Paraíba) quatros receitas com quatro tipos de farinhas diferentes, uma delas a famosa Bragança. “É uma oportunidade de valorizar esse acompanhamento tão amado da cozinha brasileira”, diz Helô.

Heloísa Bacellar é uma das estrelas do Paladar Cozinha do Brasil Foto: Ana Bacellar

É no site nacozinhadahelo.com.br, há dois meses no ar em versão atualizada, que a cozinheira e escritora apresenta sua coleção de receitas acompanhadas de textos deliciosos. “Há dois meses o novo site Na Cozinha da Helô subiu totalmente repaginado. “Faço tudo sozinha, conto só com a ajuda de um programador”, explica. “A minha equipe sou eu comigo mesma e sigo aprendendo todos os dias.”

Nas redes sociais, Helô cuida pessoalmente de suas favoritas: Instagram e Pinterest. “Finalmente entendi que as pessoas gostam de mim do jeitinho que eu sou, da maneira que eu ensino minhas receitas”, conta. “Se sair um erro de digitação ou eu esquecer de postar uma hashtag no Instagram, tá tudo bem”.

“Meu lugar no mundo”

É com a mesma tranquilidade que Helô fala da mudança recente para a fazenda em São Luiz do Paraitinga. Nesse universo particular, no qual mantém o vasto acervo de louças e utensílios usados em suas produções, ela prepara ao menos duas receitas novas por dia, escreve e realiza pesquisas bem acompanhada de sua coleção de mais de dois mil e quinhentos livros da biblioteca dedicada à culinária que mantém desde criança.

A casa centenária em São Luiz do Paraitinga em que Helô vive com o marido e os cachorros Café e Caju Foto: Heloisa Bacellar

“Estou como a música da Elis: quero uma casa no campo com meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais”. Foi no decurso dos últimos meses que Helô diz ter chegado à conclusão de que a fazenda é seu lugar no mundo. “É na fazenda que produzo meus conteúdos todos, cozinhando sem parar nas minhas três cozinhas, com oito fogões a minha disposição, fazendo tudo ao mesmo tempo, do jeito que eu gosto, e com ingredientes da fazenda ou do entorno”, conta. “Sempre de olho em produtos com a melhor procedência com as maiores verdades possíveis.”

Cozinha de ideias

Helô ainda dedica parte do seu tempo a projetos que anda cozinhando com esmero. Já tem um curso inteiro desenhado na cabeça, pronto para ser colocado em prática. Uma pista do que os entusiastas do seu trabalho irão encontrar pela frente: “Será um curso bem do meu jeito, com uma cozinha despretensiosa, rústica e inspiradora”.

Também pretende realizar em breve uma série de workshops exclusvíssimos na fazenda, para pouca pessoas que queiram vivenciar o dia-a-dia entre receitas, muito trabalho e boas histórias. Paralelamente, trabalha linhas de produtos assinados por ela. Uma das boas surpresas programadas para sair do papel já nos próximos meses é uma linha de cerâmicas produzida em parceria com a @olariapaulistana