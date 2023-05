O termo plant-based se tornou bastante disseminado nos últimos tempos, mas você já ouviu falar de funghi-based? São os alimentos produzidos à base de fungos, mas não se preocupe, esses fungos são os comestíveis, como o cogumelo paris, portobello e porcini.

Assim como a opção à base de plantas, também é possível transformar produtos de origem animal em vegetarianos e veganos, como o que está sendo feito na Universidade Positivo, do Paraná. A Hyph - Proteínas Alternativas - composta por quatro alunos de engenharia de bioprocessos e biotecnologia - está seguindo este procedimento para criar um bacon à base de fungos.

A startup tem feito testes para produzir bacon a partir de micélio e cogumelos, utilizando equipamentos que garantam a segurança alimentar para o processo. Três dos cogumelos culinários usados foram shiitake, shimeji e ostra real, que resultaram na cor marrom-avermelhada e na crocância, quando frito.

Segundo Matheus Perotti, um dos membros do negócio, o objetivo é que este produto seja aperfeiçoado para entrar no mercado até o início de 2025. Ou seja, em breve sua Segunda sem Carne ficará ainda mais incrementada com a novidade.