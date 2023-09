Copa do Mundo da mixologia: tudo o que se sabe sobre a competição que começa nesta terça-feira (26)

Pela primeira vez no Tivoli, em São Paulo, acontece a “Copa do Mundo” de bartenders, o World Class, que chega à sua 14ª edição nesta terça-feira (26). O evento organizado pela Diageo reune pouco mais de 100 dos melhores mixologistas e bartenders do planeta.

Destes, apenas 54 são competidores, incluindo a paraense Vitória Kurihara (24), a única brasileira na competição. Junto os outros bartenders, ela deverá apresentar 11 coquetéis que serão avaliados por especialistas. Algumas de suas receitas envolvem açaí-jussara, banana passa de Morretes e bergamota; maxixe e graviola; e gim com melão e mostarda à l’ancienne;

Em entrevista ao Paladar, publicada na matéria de Fernanda Meneguetti, Kurihara, que venceu a disputa a nível nacional, acrescenta: “Lembra aquela entrada de melão com presunto cru, que todo mundo conhece. É uma fruta que tem frescor por ser da família do pepino e que poderia ser tropical. A mostarda traz uma picância que é muito louca e ao mesmo tempo dá uma untuosidade”.

Ao todo, o evento conta com quatro desfios temáticos de mixologia e apresentação de coquetéis, além da etapa final que decide quem será o campeão da temporada, de acordo com informações do G1, e durará até o dia 7 de outubro. Para acompanhar as próximas etapas, confira as redes sociais do World Class.

Receitas testadas e aprovadas

