Brasil produz mais de 3 milhões de pizzas por dia

Todo mundo sabe que brasileiro gosta de pizza, e uma pesquisa feita pela Associação Pizzarias Unidas do Brasil (APUBRA) quantificou o amor que temos pela iguaria italiana. O levantamento apontou que cerca de 3,8 milhões de pizzas são produzidas diariamente pelas pizzarias brasileiras, com uma média de produção de 2.630 unidades por minuto. Segundo a pesquisa, 870 mil pizzas são produzidas por dia apenas no estado de São Paulo

O levantamento levou em conta 203 empreendimentos do setor de pizzarias, entre os dias 13 a 16 de junho de 2023. A pesquisa fez parte da Fispal Food Service, iniciativa que mapeou uma amostragem do mercado de restaurantes brasileiros. Além dos dados em relação ao número de pizzas produzidas, o estudo trouxe informações referentes ao perfil profissional do setor e a atuação dos estabelecimentos no Brasil.

A pesquisa também destacou os sabores de pizza mais pedidos pelos brasileiros. A pizza de calabresa ocupa o primeiro lugar do ranking, e representa 38,2% das pizzas consumidas pelos brasileiros. O segundo sabor mais pedido é a muçarela, que concentra 16,2% dos pedidos, seguido pela margherita, que representa 13,2% da amostragem.

Foto: Pedro Ferrarezzi | Trilha Fermentaria

Outro dado interessante apontado pela pesquisa é o crescimento da demanda por pizzas vegetarianas e veganas no Brasil. 71% dos estabelecimentos pesquisados oferecem opções vegetarianas e 47% têm opções veganas.

Restrições alimentares também estão recebendo a devida atenção pelas pizzarias brasileiras. O estudo apontou que 32,6% das pizzarias oferecem massa integral, 27,3% servem pizza sem glúten e 18,9% tem opções sem lactose.

O presidente da APUBRA Gustavo Cardamomi celebrou o fato das pizzarias estarem cada vez mais inclusivas. “As pizzarias estão concentradas em oferecer as melhores opções de sabores para todos os tipos de paladar. Isso mostra a diversidade da produção de pizzas no Brasil”, destacou o presidente.