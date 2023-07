Veja 3 receitas diferentes de pizza calabresa

A pizza de calabresa é, sem dúvidas, um dos sabores mais populares e queridos do Brasil. Segundo a plataforma ‘’Toluna’', que realiza pesquisas online, a pizza calabresa é a preferida de 72% dos brasileiros. Para muitos, o segredo da pizza calabresa está na harmonia dos ingredientes. A massa fininha e crocante juntamente com o molho de tomate trazem um sabor especial aos pedaços generosos de linguiça calabresa, que possuem um sabor defumado e levemente picante.

Se você adora pizza calabresa mas tem vontade de experimentar outras variações dessa receita, você está no lugar certo. A Gattofiga Pizza Bar, a pizzaria Castelões e a Baggio Pizzaria compartilharam três receitas diferentes de pizza calabresa para você fazer em casa: pizza à Catarina, feita com linguiça blumenau, pizza de calabresa com Fior Di Latte e a clássica pizza de calabresa.

Pizza à Catarina

Mini pizza Catarina Foto: DANIEL TEIXEIRA

Nessa receita de pizza à Catarina da Gattofiga Pizza Bar, cada ingrediente cumpre um papel fundamental. A linguiça blumenau acrescenta um toque defumado à pizza caseira, dando uma sensação de conforto e satisfação ao paladar. O queijo, por sua vez, traz uma textura cremosa e um sabor salgado que harmoniza perfeitamente com a linguiça. Já o manjericão, com seu aroma refrescante, traz uma nota de ervas e um toque de especiarias que complementam os outros sabores.

Pizza de calabresa com Fior Di Latte

Pizza de calabresa com mussarela Foto: Freepik

A mussarela Fior Di Latte, que é a tradicional bola de mussarela fresca, vai transformar a sua pizza de calabresa em algo ainda mais saboroso e especial. Devido a sua textura macia e delicada, a Fior di Latte combina muito bem com um molho de tomate caseiro e pedaços fininhos de linguiça calabresa. Se estiver buscando uma experiência gastronômica mais intimista e sofisticada, essa pizza de calabresa com Fior Di Latte da Castelões Pizzaria com certeza é a escolha certa.

Pizza de calabresa

Pizza de calabresa Foto: Gui Klaime

A clássica pizza de calabresa não poderia ficar de fora dessa lista. Entretanto, essa receita da Baggio Pizzaria traz um componente especial que irá transformar a sua pizza de calabresa: o vinho branco. Esse ingrediente surpresa vem para corrigir a acidez do molho de tomate e trazer um sabor totalmente novo a essa receita tão típica e saborosa. Confira mais detalhes dessa pizza de calabresa clássica clicando aqui.