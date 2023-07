GattoFiga comemora dia da pizza com cobertura exclusiva

A GattoFiga Pizza Bar vai comemorar o dia da pizza com novidades no menu. A pizzaria, localizada no bairro de Mirandópolis, serve pizzas de inspiração napoletana finalizadas em forno elétrico, e elaborou cobertura exclusiva para a semana de 10 a 16 de julho, além de uma promoção especial para o dia da pizza.

Chamada de peccato nero, a nova cobertura leva molho de tomate San Marzano D.O.P., filés de anchova siciliana, alho negro, molho de alho negro, basílico e orégano fresco (R$ 70,00). A cobertura ficará disponível apenas dos dias 10 a 16.

Além do novo sabor, a GattoFiga terá promoção na segunda-feira, dia mundial da pizza. Todas as pessoas que pedirem qualquer pizza do menu terão um desconto de 50% em pizzas de marguerita, marinara e putanesca. A ação é válida somente no salão.

O restaurante faz parte da 3ª Giornata della Pizza, evento que também acontece na semana do dia 10. Organizado pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam), que promove pizzarias que usam ingredientes italianos.

Finalizadas em forno elétrico italiano, as pizzas individuais da GattoFiga medem cerca de 30 cm, com coberturas caprichadas, ingredientes italianos e queijos orgânicos.

Serviço

Onde: Rua Luís Góis, 1625 - Mirandópolis

Dia da Pizza: segunda-feira, 10/07 (ação promocional somente na segunda-feira, que a casa abrirá excepcionalmente)

Horário de funcionamento: terça à quinta e domingo: 18h às 23h. Sextas e sábados: 18h às 24h.

Telefone: (11) 5587 1360

A casa oferece jazz às quartas e aos domingos.