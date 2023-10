O contato das crianças com a culinária desde cedo permite o desenvolvimento de novas habilidades motoras e sociais, e para a chef Lu Bonometti, desperta uma gama de interesses aparentemente inatos dos pequenos pelo processo de cozinhar. Não precisa ser difícil iniciar as crianças ao mundo da cozinha, mesmo que você também não se dê muito bem com as panelas.

Tendo em vista o Dia das Crianças, comemorado no Brasil no dia 12 de outubro, o Paladar fez uma seleção de 3 receitas pensadas especialmente para fazer com a garotada. Os preparos são simples e podem ser transmitidos de forma lúdica, a fim de ensinar sobre diferentes processos da cozinha, entre doces e salgados. Confira abaixo algumas receitas fáceis para aproveitar a oportunidade de levar as crianças para perto da cozinha:

Muffin de caneca de banana com mirtilo

Muffin de banana da chef Gabi Junqueira Foto: Gabriela Junqueira

Pronta em poucos minutinhos no microondas, essa receita da chef Gabi Junqueira é perfeita para o preparo junto com os pequenos. Esse muffin direto na caneca apresenta uma nova gama de sabores, combinando o doce da banana e da cobertura com o azedinho que o mirtilo e o limão trazem à receita. Vale chamar as crianças para fazer!

Veja a receita

Bolo invertido de morango

Bolo invertido de morango da chef Lu Bonometti. Foto: Luciana Bonometti

A receita de bolo invertido de morango, da chef Lu Bonometti, é uma boa oportunidade para ensinar (e também aprender) novas técnicas na confeitaria. Os morangos são assados na parte de baixo do bolo, a ser virada na hora de servir, para obter uma camada caramelizada e cheia de sabor. A chef recomenda o uso de recipientes um pouco maiores para permitir que as crianças tenham maior liberdade na hora de mexer a massa sem derramar tanto.

Pizza de frigideira de abobrinha

Pizza de frigideira de abobrinha da chef Gabi Junqueira. Foto: Gabriela Junqueira

Uma ótima opção de jantar prático para preparar com os pequenos após a escola. A pizza de frigideira da chef Gabi Junqueira não leva massa, é feita sobre uma camada crocante de queijo grelhado em contato direto com a frigideira e pode ser adaptada para todos os recheios e gostos. Nessa versão, que ajuda a apresentar novos gostos para aqueles já deixando o paladar infantil, a base também leva abobrinhas fatiadas, tomates e salame que traz intensidade de sabor ao prato.

Veja a receita

Vitamina de manga com coco fresco

Vitamina de coco Foto: Leonardo Souza | Estadão

A nutricionista Gabriela Cilla compartilhou uma ideia diferente de vitamina de frutas com leite, em uma versão que não conta com adição de açúcares e oferece saciedade e nutrição, sem deixar de lado a cremosidade e a refrescância características dos smoothies.

Veja a receita

Chips de batata doce

Chips de batata doce Foto: Giulia Cucio

A chef Bru Calderon ensina a fazer uma receita de chips perfeitos para servir aos pequenos como snacks durante o dia. As crianças também podem participar de seu preparo, feito na Airfryer de maneira muito simples e com pouca quantidade de óleo.

Veja a receita