Existem inúmeras formas de finalizar o bacalhau. Alguns gostam do prato com natas, outros preferem com azeite, e tem aqueles que consideram o complemento da batata imprescindível. Porém, é possível inovar na harmonização e sem muita complicação. Abaixo, você confere cinco receitas de bacalhau feitas por chefs para preparar na sua casa.

Bacalhau com grão-de-bico

A receita do chef Welyne Oliveira, do restaurante Ora Pois!, conta com pimenta-calabresa, dois tipos de pimentão, ovos cozidos, azeitona e batata Foto: Raul Fonseca

Comecemos com o mais simples, porém com um toque diferente. Nesta receita, o grão-de-bico traz a inovação para o prato. Além dele, a receita do chef Welyne Oliveira, do restaurante Ora Pois!, também conta com pimenta-calabresa, dois tipos de pimentão, ovos cozidos, azeitona e batatas.

Confira a receita

Bacalhau com natas e peras ao vinho tinto

Segundo a chef Maddalena Stasi, do restaurante Mercearia do Conde, basta adicionar vinho tinto e peras para oferecer um sabor totalmente diferente Foto: Mário Rodrigues

E que tal modificar um pouquinho a típica receita com natas? Segundo a chef Maddalena Stasi, do restaurante Mercearia do Conde, basta adicionar vinho tinto e peras para oferecer um sabor totalmente diferente. Além dos dois componentes, o preparo leva mostarda Dijon e é gratinado com queijo parmesão ralado.

Confira a receita

Bacalhau com crosta de ervas

Bacalhau com crosta de ervas Foto: André Boratto

O preparo do bacalhau costuma pedir uma listinha mais longa de ingredientes, mas esta receita simples do chef André Boratto leva só seis componentes, além do próprio bacalhau, entre eles, lemon pepper, pimenta dedo-de-moça, coentro e azeite. Esta é uma forma de inovar o peixe, já que ele fica com uma camadinha crocante.

Confira a receita

Bacalhau à napolitana

Bacalhau à napolitana Foto: Alex Souto

Se você é fã de pinhão, esta é a receita ideal para seu paladar. O chef Fábio Andrade idealizou um bacalhau combinado com pinhão tostado, batata calabresa, tomate pelado, alcaparras, dois tipos de pimentão, azeitonas pretas e pimenta-do-reino preta.

Confira a receita

Bacalhau com alcachofra

Bacalhau com batata bolinha, brócolis e alcachofra Foto: Enosteria

O bacalhau unido à alcachofra, tomates-cereja, brócolis, pimentão vermelho, azeitonas pretas, tomilho e outros ingredientes pode dar muito certo. Apesar de ser bem parecido com as receitas mais tradicionais, os toques a mais dados pela Enosteria fazem o prato ficar com um sabor bem distinto.

Confira a receita