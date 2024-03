Bacalhau e Páscoa são coisas que sempre andam lado a lado. Segundo a tradição católica-cristã, os fiéis devem jejuar e se absterem de carnes no período da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas (logo após o Carnaval) e se estende até o domingo de Páscoa. Assim, nesta época do ano, a procura por bons restaurantes que servem peixe aumenta.

O bacalhau é uma opção saborosa e sofisticada que é a cara da Páscoa. Para te ajudar a decidir onde ir neste período, separamos três ótimas opções que servem o peixe. Confira!

Rancho Português

Bolinhos de bacalhau Foto: Marcelo Cabral/Divulgação

Restaurante voltado à gastronomia lusitana, tem diversas versões de bacalhau para apreciar em família. Como entrada, indicamos os bolinhos de bacalhau (R$ 78, oito unidades). Já no prato principal, vale escolher entre o bacalhau trás-os-montes (R$ 392) - uma posta de bacalhau grelhada, cebola, batata, vinho branco, salsinha, amêndoas, hortelã, pimentões e azeitonas - e o bacalhau da Serra da Estrela (R$ 440) - bacalhau cozido com batatas, cebola, azeite, vinho branco, um toque de natas e queijo de ovelha.

Onde

Endereço: Av. dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia

Instagram: @ranchoportuguessp

A Bela Sintra

Bacalhau à Lagareiro Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Há três sugestões deliciosas de bacalhau para a sua refeição: bacalhau à gosto da Mia (R$ 237) - grelhado com cebola no jerez, ovos, batatas, azeitonas -, bacalhau à lagareiro com batatas ao murro (R$ 236) - posta de bacalhau empanado na farinha de rosca, dourado no azeite acompanhado de batatas ao murro, alho cebola, brócolis e azeitonas - e bacalhau no forno à portuguesa (R$ 236) - posta de bacalhau grelhado acompanhado de cebola, alho, ovo, brócolis, batata e tomate.

Onde

Endereço: Av. dos Bandeirantes, 1051 - Vila Olímpia

Instagram: @restauranteabelasintra

Tasca da Esquina

Bacalhau a Brás Foto: Tasca da Esquina/Divulgação

Aqui você pode se deliciar com um tradicional bacalhau a Brás (R$ 159), uma combinação de bacalhau desfiado, batatas, cebola e ovos. Você também pode provar outros pratos que não levam carne vermelha, como o arroz de pato (R$ 115) e o hambúrguer de alheira (R$ 109).

E fique atento: o cardápio do Tasca da Esquina vai mudar a partir do dia 19 de março, com novidades ainda mais deliciosas vindo por aí! A casa também terá um novo endereço, na Rua Joaquim Antunes, 197 - Jardim Paulistano, a partir de 20 de março.

Onde

Endereço: Alameda Itu, 225 - Cerqueira César

Instagram: @tascadaaesquinaasp