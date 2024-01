Cinco receitas com mussarela de búfala para fazer em casa

Seja em entradas sofisticadas, pratos principais ou simples petiscos, a mussarela de búfala adiciona um toque de requinte à culinária. Essa adaptabilidade gourmet provém da consistência macia e elástica da mussarela, que possui um teor de umidade ligeiramente mais elevado do que a mussarela comum.

Nas saladas, essa iguaria não apenas realça a frescura dos vegetais, mas também adiciona um toque sofisticado, proporcionando uma combinação ímpar de sabor e textura.

Quando se trata de pizzas, a mussarela de búfala desempenha um papel protagonista. Seu derretimento cria uma suavidade única, e a cremosidade do queijo se funde com a crocância da massa, elevando o sabor a um patamar irresistível.

As mais diversas combinações harmoniosas com mussarela de búfala você confere nas receitas abaixo, que mesclam entradinhas e pratos principais. Escolha o seu predileto e teste em casa.

Ravioli de mussarela de búfala

Ravioli de mussarela de búfala com molho branco do chef Fausto Denti. Foto: Luigi Di Fiore

Apesar de ser possível comprar raviolis prontos em lojas especializadas, o preparo de uma massa fresquinha pode elevar a qualidade da sua refeição para outro nível. Seguindo as dicas do chef Fausto Denti, você vai preparar um ravioli caseiro com molho branco e mussarela de búfala para lá de especial.

Baguette recheada de mussarela de búfala

Lanche feito com baguete recheado com muçarela de búfala, tomate confit e manjericão, perfeito para um piquenique Foto: Neuton Araújo | Sagrado Boulangerie

Um lanche nunca é má ideia. Há diversas formas de preparar um sanduíche. Você pode mudar o tipo de pão, colocar o recheio que preferir e ainda escolher aquecê-lo, comer em temperatura ambiente ou até mesmo frio. Hoje escolhemos uma baguete recheada com tomate confit, mussarela de búfala e manjericão, que pedimos para a padaria Sagrado Boulangerie nos ensinar a preparar.

Pizza de pesto de rúcula

Aprenda a receita da pizzaria Onesttà Foto: Comidah! Mídia e Comunicação | Onesttà

Pesto pode ser uma boa combinação para muitos pratos, inclusive pizza. Sendo assim, a Onesttà nos ensinou a fazer uma pizza com pesto de rúcula, tomate seco e muita mussarela de búfala.

Rolinho de mussarela de búfala

Rolinho de búfala Foto: Ana Bacellar

Buscando um aperitivo fácil e cheio de charme? Os rolinhos de mussarela de búfala da chef Helô Bacellar são fantásticos e tem fama de surpreender os convidados.

Rosca de tomate e mussarela de búfala

Rosca de tomate e muçarela de búfala Foto: Panificadora Ceci

Esse pão com mussarela de búfala e tomate seco é uma ótima aposta para o café da tarde. Essa rosca caseira é aquela que dá até gosto de fazer, só de pensar na hora de tomar com café. O queijo e o tomate seco casam perfeitamente. Só provando para sentir. A Panificadora Ceci te ensina o passo a passo.

