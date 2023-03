Rosca de tomate e muçarela de búfala Foto: Panificadora Ceci Por Redação Paladar Rosca de tomate e muçarela de búfala Feita com queijo e tomate seco, essa receita de pão caseiro é um snack delicioso Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 4 porções

Só de pensar naquele pão caseiro, recheado com queijo e tomate para o café da manhã dá um quentinho no coração, né? Aprenda como fazer massa de pão caseiro, feita com água e fermento. Ideal para levar como lanche, esse pão com muçarela de búfala e tomate seco é também uma boa aposta para o café da tarde. Essa rosca caseira é aquela que dá até gosto de fazer, só de pensar na hora de tomar com café. O queijo e o tomate seco casam perfeitamente. Só provando para sentir. A Panificadora Ceci te ensina o passo a passo: