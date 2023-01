Num desafio inédito e criativo, tão válido como uma nova experiência culinária de combinações exóticas, a equipe de Paladar pediu a um sistema de inteligência artificial a adaptação de receitas populares brasileiras a conceitos que vão de tradicional ao contemporâneo. Para ilustrar o textos, foram pedidas imagens que atendam a estilos criativos de fotografia ou pintura ou que contivessem elementos específicos, como um tipo de prato, por exemplo.

A avaliação do resultado, tanto sobre a qualidade dos textos – não muito variados – como da viabilidade das receitas ou a expressividade das imagens – algumas bem esquisitas –, fica, deste parágrafo para diante, por conta da audiência de Paladar. Tudo o que segue, com exceção de leves ajustes, foi criado pelos sistemas ChatGPT, de texto, e DALL-E 2, de imagens, incluindo as observações sobre a possível baixa confiabilidade de algumas instruções. Com a palavra, o robô.

A primeira receita apresentada é a do tradicional virado à paulista, uma receita típica de São Paulo. O chef ChatGPT optou por incluir ingredientes como feijão preto, couve, bacon e linguiça, dando um toque especial ao prato com a adição de queijo ralado e ovo frito. O modo de preparo é simples e tradicional, mas, com a adição de ingredientes extras, a receita ganha um sabor ainda mais delicioso.

A segunda receita é uma versão inovadora de baião de dois. O chef ChatGPT decidiu incluir ingredientes como arroz integral e feijão branco, o que dá uma textura mais crocante ao prato. Ele também adicionou cubos de abóbora e couve-flor para dar um toque de sabor e cor ao prato. O modo de preparo é simples e rápido, mas, com a adição de ingredientes extras, a receita ganha uma nova dimensão.

A terceira é uma receita surpreendente de feijoada. O chef ChatGPT decidiu incluir ingredientes como feijão preto, carne de porco, linguiça e bacon, mas também adicionou cubos de abóbora e couve-flor para dar uma nova dimensão ao prato. Ele também adicionou um pouco de azeite de dendê para dar um toque de sabor e cor ao prato. O modo de preparo é simples e tradicional, mas, com a adição de ingredientes extras, a receita ganha um sabor ainda mais delicioso.

A quarta criação é uma receita diferente de arroz carreteiro. O chef ChatGPT decidiu incluir ingredientes como arroz integral, frango e bacon, dando uma nova dimensão ao prato. Ele também adicionou cubos de abóbora e couve-flor para dar um toque de sabor e cor ao prato. O modo de preparo é simples e rápido, mas, com a adição de ingredientes extras, a receita ganha uma nova dimensão.

A receita de frango com quiabo é uma versão inovadora de um prato tradicional brasileiro que combina carne de frango com o vegetal quiabo. O frango é marinado com limão, alho, coentro e pimenta antes de ser grelhado ou frito, isso ajuda a dar mais sabor à carne. O quiabo é cortado em rodelas e refogado com cebola, alho, tomate e coentro. Em seguida, é adicionado ao frango e ambos cozinham juntos por alguns minutos. O prato é servido quente e pode ser acompanhado com arroz e farofa. O quiabo é um vegetal rico em fibras e vitaminas e combina perfeitamente com o sabor do frango. Além disso, o uso de ervas e especiarias na marinada do frango dá um toque especial e inovador ao prato. Essa é uma opção de prato saudável e saboroso, perfeito para um jantar em casa ou um almoço de fim de semana.

Receita nova para vatapá: o chef ChatGPT decidiu inovar nesta receita tradicional nordestina utilizando frutos do mar orgânicos, como camarão, lula e mexilhão, em vez do peixe tradicional. Ele também adicionou frutas exóticas, como manga e tamarindo, para dar um toque tropical e ácido. Ele preparou o vatapá com uma pasta de amendoim orgânico e leite de coco, dando uma textura cremosa e sabor suave.

Receita modernizadora de frango com pequi: O chef ChatGPT decidiu modernizar esta receita tradicional do cerrado usando frango orgânico e pequi fresco e orgânico. Ele também adicionou legumes, como abóbora e abobrinha, e temperos, como coentro, para dar uma nova dimensão de sabor e cor. Ele preparou o frango com um molho de pequi e leite de coco, dando um toque de doçura e cremosidade.

Receita contemporânea para barreado: O chef ChatGPT decidiu atualizar esta receita tradicional do Paraná usando carne orgânica de boi e mandioca orgânica. Ele também adicionou legumes, como abóbora, cenoura e brócolis, e temperos, como coentro, para dar uma nova dimensão de sabor e cor. Ele preparou o barreado com uma mistura de leite de coco e caldo de carne, dando um toque de cremosidade e sabor intenso.

Continua após a publicidade

Versão modernizada do prato mato-grossense Maria Isabel: O chef ChatGPT decidiu atualizar esta receita tradicional de Mato Grosso usando carne orgânica de boi e mandioca orgânica. Ele também adicionou legumes, como abóbora, cenoura e brócolis, e temperos, como coentro, para dar uma nova dimensão de sabor e cor. Ele preparou o prato com uma mistura de leite de coco e caldo de carne, dando um toque de cremosidade e sabor intenso.

Receita criativa de pato no tucupi: O chef ChatGPT decidiu inovar nesta receita tradicional amazônica usando pato orgânico e tucupi orgânico. Ele também adicionou frutas exóticas, como jaca e cupuaçu, para dar um toque tropical e ácido. Ele preparou o pato com um molho de tucupi e leite de coco, dando um toque de doçura e cremosidade.

A receita de moqueca vegana é uma adaptação da tradicional moqueca de peixe, popular no Nordeste do Brasil, feita com ingredientes vegetais e sem produtos de origem animal. O principal ingrediente é a jaca, que é o que dá o sabor característico. Para dar sabor de peixe, são utilizadas algas marinhas, como a kombu e a nori, que são ricas em proteínas e minerais. Outros ingredientes comuns incluem o tomate, a cebola, o pimentão, o coentro, o leite de coco e o azeite de dendê. O preparo é semelhante ao da moqueca tradicional, com os ingredientes sendo refogados e cozidos juntos, mas sem a adição de peixe ou camarão. A moqueca vegana é uma opção deliciosa e saudável para quem é vegano ou está procurando uma opção de prato mais leve.

É importante lembrar que as receitas apresentadas nesta lista foram criadas por meio de inteligência artificial, não foram testadas por nenhum chef e, portanto, podem não dar os resultados esperados. A cozinha é uma arte complexa e que requer habilidades e conhecimentos específicos para se alcançar sucesso em suas criações.

Quando se trata de cozinhar, é essencial procurar fontes confiáveis, como o Paladar, que só publica receitas avalizadas e testadas por profissionais. Eles garantem que as receitas são precisas e confiáveis e que os ingredientes e as técnicas de cozimento são adequados para garantir o melhor sabor e textura possíveis.

Assim, recomenda-se aos leitores que experimentem as receitas com precaução e, se possível, busquem orientação de chefs profissionais antes de tentar reproduzi-las. Além disso, é importante lembrar que essas receitas podem ser adaptadas para se adequarem aos seus gostos e preferências pessoais. A cozinha é uma arte e a melhor maneira de aproveitar ao máximo é experimentando e se divertindo com ela.

Continua após a publicidade

*ChatGPT e Dall-E 2 são sistemas de inteligência artificial criados pela organização sem fins lucrativos OpenAI.