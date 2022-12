ChatGPT: conheça a IA que escreve contos de terror, receitas e entrevistas com um comando

A OpenAI, instituição sem fins lucrativos de pesquisa em inteligência artificial (IA), fundada em 2015 por Elon Musk (dono do Twitter, Tesla e SpaceX) e Sam Altman, lançou na última quarta-feira, 30, o sistema chamado ChatGPT, especializado na geração de textos com um único comando. Até o momento, o serviço é gratuito para usuários e pode ser acessado aqui.

Rapidamente viralizado nas redes sociais pela precisão e velocidade com que fornece textos, o serviço permite conversas complexas com usuários através da ferramenta de bate-papo automatizada pela IA, em que um robô participa de uma conversa com um humano.

Entre os exemplos encontrados no serviço da IA estão criar microcontos de terror, receitas culinárias, perguntas de entrevista, fazer crítica de restaurantes e montar uma nuvem de palavras a partir de um texto.

Segundo Sam Altman, a nova plataforma cruzou a marca de 1 milhão de usuários no domingo, 4. Em resposta a um usuário no Twitter, o fundador afirma que a plataforma deve ser monetizada em breve, já que “os custos (de manter o serviço gratuito) são de cair no choro”, escreveu.

ChatGPT launched on wednesday. today it crossed 1 million users!

O que é o GPT

Essa plataforma é a versão mais recente da família GPT de IAs, especializada em textos. A inteligência artificial anterior, por exemplo, a chamada GPT-3, conseguiu escrever um artigo de opinião para o jornal britânico The Guardian há dois anos.

Esse novo sistema de chatbot do ChatGPT vem chocando os internautas nas redes sociais pelas habilidades de conversa que possui. Ele começou a ser desenvolvido em 2018 e é similar aos chats automatizados de atendimento ao cliente — à diferença de que permite que a IA consiga se comunicar naturalmente com os usuários, desenvolvendo conversas complexas e detalhadas, como se o usuário estivesse conversando com um amigo.

Um comunicado no site da OpenAI explica, também, que o ChatGPT consegue tirar dúvidas e dar informações durante a conversa, além de se desculpar ao cometer erros e rejeitar pedidos inoportunos.

Além disso, a plataforma vai além de chats de conversa, já que a empresa fez treinamentos para que a inteligência artificial possa realizar mais atividades, como corrigir gramática, gerar textos detalhados para temas variados, criar nomes para produtos e até traduzir e sintetizar textos complexos em conceitos mais simples.

O acesso ao ChatGPT é gratuito e, no momento, há 49 ferramentas disponíveis para uso. A OpenAI está usando esse primeiro lançamento para analisar os feedbacks dos usuários e desenvolver uma versão final melhorada da IA.

Como usar o ChatGPT

Para acessar o novo ChatGPT e experimentar as ferramentas que ele oferece basta seguir o passo a passo. Vale lembrar que, por enquanto, todo o serviço está disponível em inglês.

Acesse o site aqui; Crie uma conta; Selecione uma categoria para o uso e dê o comando Para ver todas as opções de ferramentas disponíveis, clique aqui.

Outros serviços de IA também têm ganhado destaque, como o gerador de imagens Lensa, que cria avatares únicos a partir de fotografias pessoais, e a plataforma de textos HelloScribe.