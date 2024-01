O arroz é alimento essencial na culinária do Brasil, sendo sempre uma figurinha carimbada nas mesas brasileiras. Apesar disso, muita gente ainda tem dúvidas sobre como fazer o arroz perfeito. Se este é o seu caso, calma que a gente te ajuda! Falamos com o chef Enrique Paredes, do Amazo Peruano, que deu dicas de como fazer um arroz sem erros. E, claro, também separamos algumas receitas do chef para você colocar a mão na massa. Confira!

Fique de olho nos grãos

O chef diz ser muito importante se atentar à qualidade dos grãos de arroz nos preparos, uma vez que ela afeta a textura do prato. “O arroz de qualidade ruim pode quebrar dentro da preparação, o amido pode não ser o correto para fazer um arroz mais encorpado, por exemplo”. Além disso, ele diz que o sabor também é influenciado pela qualidade dos grãos.

Acerte no tempero

Apesar de ser um acompanhamento básico, o arroz não é um mero coadjuvante no prato. O cuidado com detalhes de seu preparo é fundamental, dando mais sabor ao prato quando bem temperado. Ele é um grande defensor de um tempero em especial, o alho: “o melhor amigo do arroz é o alho. O alho é perfeito, todo arroz precisa ter alho”, destaca.

Atente-se à cocção

“O mais importante é o tempo de cocção do arroz”, afirma o chef. Isso porque quando o arroz passa do tempo, não se consegue mais utilizá-lo da melhor maneira nos preparos. Lembre-se: a textura do arroz é fundamental para qualquer prato que leve o ingrediente.

Como deixar o arroz soltinho?

No caso do arroz tradicional, coloque a mesma quantidade de arroz para a mesma quantidade de água. Se quiser, use um pouco de óleo também. Outra dica é “quando o arroz estiver pronto, pegue um garfo bem grande e vá soltando o arroz de baixo para cima, como se estivesse ‘penteando’ ele para soltar os grãos”, diz o chef. Desligar o fogo antes de ficar pronto também é indicado. Com a tampa fechada, o arroz segue cozinhando, então o ideal é desligar o fogo uns 3 ou 4 minutos antes de finalizar seu preparo.

Como saber se o arroz está pronto?

Provando! O chef destaca que cozinheiros mais experientes podem ver pela cor ou pela textura, mas o melhor é sempre provar mesmo, assim não tem erro!

Qual arroz usar em cada prato?

Arroz não é tudo igual! Para arroz frito, guarnição e ensopados, o chef utiliza o arroz convencional, que é o de grão longo. Já o gohan, tradicional arroz japonês, é mais indicado para preparos caldosos, por ter mais amido.

Para risoto, sempre deve-se usar o arbório. Para pratos hindus, o arroz Basmati, que também é grão longo. Já no caso da paella, os arrozes silvestres são bons e, em pratos com frutos do mar, o melhor é utilizar o arroz de grão longo.

Mão na massa

Para colocar em prática todas essas dicas infalíveis, separamos três receitas de arroz do Amazo Peruano para você fazer em casa e surpreender à mesa. Confira!

Arroz com mariscos

Arroz com mariscos Foto: Luis Morales Tineo/Divulgação

Servido com polvo, lula, camarões e vieiras, este prato é bastante comum na culinária peruana e fica uma delícia. É rápido de fazer e é um ótimo uso do arroz de grão longo, perfeito para ser preparado com frutos do mar.

Confira a receita

Arroz tropical

Arroz tropical Foto: Luiz Morales Tineo/Divulgação

Feito com arroz jasmim, leva molho sweet chilli (molho agridoce levemente apimentado), leite de coco e pode ser acompanhado pela proteína de sua preferência. No Amazo, é servido com camarões grelhados na chapa e temperados com o sweet chilli.

Confira a receita

Arroz com vieiras

Arroz com vieiras Foto: Luiz Morales Tineo/Divulgação

Um preparo diferente, neste prato o arroz utilizado é o gohan, acompanhado de edamames e vieiras. Fica bem colorido, saboroso e refrescante para inovar no almoço ou no jantar.

Confira a receita